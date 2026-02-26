El desenlace de la cuarta temporada de Los Bridgerton, estrenado en la plataforma un mes después de sus primeros episodios, ha revelado cómo Sophie y Benedict superaron los obstáculos de su romance. La tensión escaló cuando Benedict descubrió que Sophie, conocida como la Dama Plateada, había sido encarcelada.

Araminta la acusó de robar hebillas de zapatos y de suplantar a una dama en el baile de máscaras, delitos que amenazaban con enviarla a prisión o fuera del país. Ante esto, los Bridgerton intercedieron en el juicio, logrando que el magistrado permitiera a Sophie refugiarse con ellos mientras ambas familias negociaban.

Con la ayuda de Eloise, Sophie logró entrar en la casa Penwood y recuperar el testamento de su padre. El documento reveló que Araminta le había mentido: a pesar de ser bastarda, Lord Penwood le legó una dote igual a la de sus hermanas y asignó a Araminta un estipendio para mantenerla, no para tratarla como esclava. Tras la confesión de Posy como la verdadera autora del robo de las hebillas, Lady Violet tomó el control de la situación sentenciando: "Es sencillo. Acordaremos el relato de los hechos más beneficioso para ambas".

El conflicto se selló ante la reina, presentando a Sophie como hija de un pariente de Lord Penwood. La soberana, complacida por la historia, otorgó su bendición, frustrando los planes de Araminta contra la aristocracia. El pacto incluyó la devolución de la dote de Sophie, la cual Araminta había desviado para aumentar la de Rosamund.

Esta reducción económica provocó que Lord Stotter cancelara su compromiso con la hermana mayor. En contraste, Posy encontró un pretendiente y acompañó a la pareja en su boda.

Sobre la identidad del protagonista, Luke Thompson declaró que "la sexualidad masculina se ha retratado encasillada", mientras que la showrunner enfatizó que sobre la bisexualidad "existe un estereotipo muy dañino y falso".