Personal de la Unidad Rural 4 llevó adelante un operativo en San Carlos, Sarmiento. Los efectivos secuestraron aves autóctonas y también plantas de cannabis.

14 aves autóctonas fueron secuestradas en Sarmiento.

Fuentes policiales informaron que los procedimientos fueron bajo ejecución de dos medidas judiciales otorgadas por el Juzgado de Paz de Sarmiento. Como resultado, los efectivos lograron recuperar 14 aves autóctonas de la provincia: venteveo, boquense, diuca, cardenal copete rojo, tordo negro y chamichina. Además, se secuestraron 30 jaulas de diferentes tamaños.

Publicidad

La Policía Rural intervino bajo dos medidas judiciales otorgadas por el Juzgado de Paz de Sarmiento.

A su vez, durante la inspección en uno de los domicilios, los uniformados detectaron un invernadero artesanal donde había 26 plantas de cannabis, algunas de hasta 3,20 metros de altura. También encontraron elementos utilizados para el secado y estiramiento del producto.

En el procedimiento fueron detenidos un joven de apellido Vázquez, de 23 años, y una mujer de apellido Illanes, de 40. Ambos quedaron vinculados a un expediente contravencional por presunta infracción a la Ley 941-R y la Ley 606-L.

Publicidad

En paralelo, efectivos de las Unidades Rurales 1, 3 y 4 realizaron operativos de prevención en rutas nacionales 40 Norte, 20 y 141. Allí se labraron actas de infracción por animales sueltos en la vía pública, aplicando el artículo 70 de la Ley 941-R.

Los equinos fueron restituidos a sus propietarios tras la intervención policial, en el marco de los procedimientos habituales para este tipo de faltas.

Publicidad

El operativo permitió no solo preservar fauna silvestre, sino también avanzar en el control de actividades ilegales y reforzar la seguridad rural en distintos puntos de la provincia.