Un UPD diferente: estudiantes compartieron bailes, cantos y servicios con el hogar de ancianos

Alumnos del tercer año de la Educación Media del colegio María Auxiliadora de Concepción, en Paraguay, transformaron su Último Primer Día (UPD) en una jornada de servicio y cariño hacia los adultos mayores del hogar Monseñor Emilio Sosa.

En una iniciativa que contrasta con las típicas celebraciones que suelen caracterizar esta fecha, 30 estudiantes que están culminando su etapa escolar decidieron darle un significado especial a su UPD, convirtiéndolo en una experiencia de solidaridad y encuentro intergeneracional.

Un año de preparación con un propósito noble

Lejos de organizar una fiesta convencional, estos jóvenes —acompañados por sus padres y docentes— dedicaron todo un año a planificar minuciosamente su visita al hogar de ancianos de la capital departamental. Durante meses, trabajaron en la recolección de ropas, zapatos, productos de higiene personal y alimentos para compartir una merienda especial con los residentes del lugar.

La visita, concretada ayer, incluyó no solo la entrega de donaciones, sino también un completo programa de actividades pensadas para generar momentos de alegría y conexión genuina con los abuelitos.

Talento al servicio de los demás

Lo más destacable de esta jornada fue la disposición de los estudiantes a poner sus habilidades al servicio de los demás. Algunos jóvenes que se habían formado en peluquería y barbería llevaron sus propios equipos para ofrecer cortes de cabello a los señores, mientras que las chicas realizaron peinados especiales a las mujeres del hogar.

Además, los alumnos ofrecieron servicios de masajes, entregaron obsequios personalizados y compartieron juegos, lecturas, bailes y canciones que hicieron más ameno el encuentro con las personas más longevas de la comunidad.