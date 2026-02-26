Convocan a empresas locales para una misión comercial en India

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informa que se encuentra abierta la convocatoria para empresas sanjuaninas exportadoras interesadas en formar parte de la Misión Comercial Multisectorial a la India.

Esta actividad, organizada por la Subsecretaría de Promoción de las Exportaciones, las Inversiones, la Educación, la Ciencia y la Cultura; la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; y la Embajada Argentina en India de Cancillería Argentina, se desarrollará entre los días 13 y 17 de abril de 2026 en la ciudad de Nueva Delhi.

Una puerta al mercado más dinámico del mundo

La misión representa una oportunidad clave para que las firmas provinciales diversifiquen sus destinos comerciales en uno de los mercados más dinámicos del planeta. Con una población que supera los 1.400 millones de habitantes y una clase media en constante crecimiento, la India se presenta como un destino estratégico para los productos sanjuaninos.

Entre los sectores de la matriz productiva local que se buscan potenciar en esta misión, se destacan:

Frutos secos: especialmente pistachos, almendras y nueces, productos en los que San Juan ha logrado estándares de calidad internacional.

Vitivinicultura: vinos, mosto de uvas y pasas de uva, rubro emblemático de la provincia cuyana.

Olivicultura: aceites a granel, aceite de oliva embotellado y productos gourmet procesados como salsas de tomates y conservas.

Minería e hidrocarburos: bienes y servicios asociados a esta industria, donde San Juan cuenta con amplia experiencia.

Otros productos del agro: frutas, legumbres y cereales, que complementan la oferta exportable provincial.

Plazos y requisitos

Desde la Secretaría de Relaciones Institucionales enfatizaron la importancia de cumplir con los plazos administrativos, ya que la fecha límite de inscripción es el domingo 1 de marzo de 2026. Las empresas interesadas en participar deberán completar los formularios de registro antes de esa fecha.

La misión comercial incluirá rondas de negocios, encuentros con potenciales compradores y distribuidores, y actividades de promoción de los productos sanjuaninos en el mercado indio.

¿Cómo participar?

Las empresas interesadas pueden obtener información técnica y acceder a los formularios de registro ingresando al enlace habilitado por el Ministerio de Gobierno. Para consultas adicionales, los interesados pueden comunicarse con la Secretaría de Relaciones Institucionales en sus oficinas o a través de los canales oficiales.

Esta iniciativa busca fortalecer la presencia de los productos sanjuaninos en el mercado internacional, aprovechando las oportunidades que ofrece la India, un país con creciente demanda de alimentos de calidad y productos gourmet como los que caracterizan a la producción provincial.