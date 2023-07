La bomba del Turco Asís para las próximas elecciones: "Si pasa, este país cambia en tres meses"

A un mes de que se lleven adelante las elecciones PASO 2023, el escritor y periodista Jorge el Turco Asís, analizó la situación actual de todos los candidatos a la presidencia y lanzó un fuerte pronóstico sobre qué puede pasar tras las Primarias: "Cambia el país en tres meses".

Asís analizó la interna de Juntos por el Cambio (JxC), donde consideró que "Patricia Bullrich no va a ser el Alberto Fernández de Mauricio Macri, cualquiera que gane va a terminar con la figura del expresidente", sobre cómo quedará el liderazgo luego de las PASO.

"Lo que le pasa con la oposición es que hay que decirle 'tené cuidado porque en una curva te podes estrellar', eso le pasa a Bullrich, pero en una línea más fuerte está Javier Milei", sostuvo sobre el "todo o nada" que propone la exministra de Seguridad.

Al referirse a su rival político dentro de JxC como es Larreta, el periodista afirmó que "el tipo no tiene discurso, no tiene carisma, pero desde el punto de vista de la orientación estratégica es el más creíble, lo que no tiene son voceros, fighters que hablen por él, le falta maldad política".

Asís y una nueva bomba política

El escritor y analista sostuvo hace algunas semanas que si Patricia Bullrich le gana la interna a Larreta, "el próximo presidente es Sergio Massa", algo que expandió en esta entrevista que brindó al canal C5N: "Tiene que ver con los valores que se discuten".

Pero también consideró que "¿y si esto cambia? La interna esa es muy importante, hoy cada uno va por la suya, si las puntas son Massa y Larreta para octubre, este país cambia en tres meses, porque el problema actual es político".

"Lo que le pasó a Larreta es que no tiene exponentes de su propio discurso, porque la sociedad se corrió a la derecha, es una especie del camino de la sensatez en el medio de la irracionalidad, parece que tenes que ser más salvaje", agregó sobre la campaña del actual jefe de gobierno porteño.

También destacó a Massa, el cual identificó como "una de las figuras políticas más importantes si se mira Argentina en veinte años junto con Martín Lousteau" y reveló que el ministro de Economía se reunió con Domingo Cavallo. "Consultó con todos, es un profesional, conoce este negocio", opinó.

Por último, se refirió al último de los tercios en los que parece dividirse esta elección y sobre Javier Milei, quien se encuentra apuntado por cómo repartió los cargos, afirmó que "no se pinchó, vender puestos lo hacen todos, el problema de él es que no tenía estructura".