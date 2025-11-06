La Casa Natal de Sarmiento se suma a "La Noche de los Museos" y abrirá hasta las 00

Por primera vez, la Casa Natal de Sarmiento, “El Carrascal”, formará parte de la programación de “La Noche de los Museos”. Así lo confirmó su directora, Lucía González, quien destacó el carácter inédito de la actividad. “Esto es lo inédito, abrir la casa en horario nocturno”, explicó.

El evento se realizará el próximo 8 de noviembre, desde las 20 hasta las 0 horas. La entrada y la circulación serán completamente libres y gratuitas.

Publicidad

Al ser consultada sobre el significado de la actividad, González remarcó que “lo más importante es aprender historia de manera colaborativa, en familia, con amigos, con vecinos, con los vecinos del Carrascal”. Hizo hincapié en la oportunidad de “poder mirarnos en el legado sanjuanino y en el prócer, en su enorme generosidad y optimismo”, y en valores como “el valor al estudio, el valor a la familia, al esfuerzo, a la actividad compartida”.

La programación será diversa. “Habrá actividades que se van a desarrollar durante toda la jornada y otras con distintos turnos”, detalló la Directora. Entre ellas, mencionó “talleres de cartas de la familia, algunas intervenciones artísticas, algunas instalaciones para descubrir a las maestras de Sarmiento y el legado en general”. Y amplió: “Por eso hay desde observación astronómica hasta gastronomía, degustaciones, [y] puestas en escena de algunos momentos de la familia de Sarmiento”.

Publicidad

Respecto a la inscripción para algunas actividades, González aclaró: “Tuvimos que cerrar las inscripciones porque la verdad venían muchos y todos son bienvenidos”. Sin embargo, aclaró que actividades como la “cocina en vivo y degustaciones no necesita inscripción”.

Ante el éxito de la convocatoria, la directora adelantó la posibilidad de repetir la experiencia. “Yo creo que al menos vamos a cerrar el año con una segunda edición, un poquito más navideña, más espiritual en diciembre”, confirmó. No obstante, recalcó que “el puntapié inicial de estas actividades va a ser el 8 de noviembre”.

Publicidad

González extendió una cordial invitación a toda la comunidad: “Los esperamos a todos, grandes, chiquitos, no tan chiquitos, jóvenes para poder descubrir el Carrascal, la casa de Sarmiento”. Para finalizar, reflexionó sobre el espíritu del lugar: “Recordemos que la casa natal no era un museo, es una casa familiar. El estilo arquitectónico de la casa tiene mucho que ver con la cuestión familiar y es lo que intentamos redescubrir en esta primera edición”.