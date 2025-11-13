La tensa relación entre María Eugenia "China" Suárez y Benjamín Vicuña sumó un nuevo y explosivo capítulo esta semana, luego de que la actriz utilizara su cuenta de X (antes Twitter) para lanzar un durísimo comentario contra su expareja. La controversia se desató en medio de las negociaciones legales por el régimen de visitas y las condiciones de la actriz para sus hijos en común, Magnolia y Amancio.

El conflicto se reavivó después de que trascendiera información en medios periodísticos sobre las supuestas "condiciones" de la China y una inminente reunión de abogados. Esto habría enfurecido a Suárez, quien considera que el actor chileno está detrás de la difusión de información privada.

Ante un tuit de una cuenta de fans que mencionaba las supuestas "800 mil condiciones del padre del baño" (en referencia a un escándalo anterior donde la actriz lo acusó de adicciones) y pedía que la China exigiera a Vicuña "no filtrar más nada a la prensa", la ex Casi Ángeles no se quedó callada y respondió de forma tajante.

En su mensaje, la China Suárez fue contundente y lanzó una crítica lapidaria, que reactiva la polémica sobre la exposición mediática del actor y la filtración de datos sensibles de la familia: "De hecho, se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara".