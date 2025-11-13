Yanina Latorre reveló que la cantante se comunicó con ella y le dejó un mensaje particular, además de confirmar el cruce con Wanda Nara, mientras otros famosos de MasterChef Celebrity celebraban la polémica en un chat privado.

El foco de la polémica comenzó con la renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity, quien partió a Inglaterra con Enzo Fernández y sus hijos. Durante su último programa, mientras Wanda Nara se despedía de Cervantes, se produjo un supuesto cruce. Según reportó Majo Martino, La Joaqui interrumpió a Nara desde el balcón, haciendo referencia a los chats de Enzo Fernández al decir: "Mi amiga no es tonta".

Posteriormente, Wanda Nara fue la primera en desmentir el cruce con La Joaqui. Valentina Cervantes ya se encuentra en Inglaterra y evita inmiscuirse en más polémicas. Por su parte, La Joaqui reaccionó en redes sociales, aunque sin aclarar lo que realmente había sucedido.

Un día después, Yanina Latorre informó que se comunicó con La Joaqui, quien le dejó un mensaje particular a la periodista: "Sos una loca divina. No te calmes nunca. Un día le tengo que decir a Lola que me lleve a tu casa a tomar mates y echar chismes".

Yanina Latorre aclaró que "En ningún momento de la charla que tuvimos, me dijo que Majo mintió". Este hecho levanta la sospecha de que la cantante podría estar confirmando su cruce con la mediática.

El tema escaló cuando la conductora reveló un encuentro con otro participante de MasterChef Celebrity en un restaurante. Este famoso le comentó a Latorre sobre la existencia de un grupo de Whats App sin Wanda Nara, donde "se mataron de la risa con nuestro programa y aplaudían". Latorre expresó que "No la odian a Wanda, pero festejaban el quilombo. Todos ahí hablan y saben que es verdad lo que contamos".