Un violento robo registrado por cámaras de seguridad generó indignación en Córdoba capital, luego de que una mujer fuera atacada por un delincuente mientras tenía a su beba en brazos. El hecho ocurrió el sábado por la noche en barrio El Cerrito, en la zona norte de la ciudad.

La víctima esperaba ser atendida en un kiosco de la calle José Ramonda, donde la empleada atendía desde detrás de una reja por motivos de seguridad. En ese momento, un ladrón se abalanzó sobre ella, la zamarreó violentamente y le arrebató el celular.

El ataque quedó grabado por las cámaras del local. En las imágenes se observa el momento en que el hombre la golpea, mientras se escuchan los llantos de la beba en medio del forcejeo. Una clienta y la empleada intentaron intervenir y le gritaron al ladrón: “¿No ves que tiene una criatura?”, pero el agresor no se detuvo y escapó corriendo con el teléfono.

Apenas el delincuente huyó, la mujer dejó a su hija en el suelo y salió a correrlo, aunque no logró alcanzarlo. Según el portal local El Doce, vecinos aseguran conocer al ladrón, a quien identifican con los apodos de “Indio” o “Tarzán”, aunque la Policía aún no confirmó su detención.

El hecho desató un fuerte reclamo vecinal por mayor seguridad, ya que se trata de una zona que en los últimos meses sufrió una seguidilla de robos violentos y arrebatos. Mientras tanto, las autoridades analizan las filmaciones para intentar dar con el agresor.