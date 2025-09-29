Cultura y Espectáculos > Guerra mediática
La China Suárez se mete otra vez con Wanda Nara para competir con todo: lanza su línea de maquillaje
POR REDACCIÓN
La China Suárez vuelve a quedar en el centro de la conversación mediática tras una nueva coincidencia con Wanda Nara. El cruce simbólico entre ambas figuras mediáticas, cuyo historial de choques es largo, se da ahora en el terreno beauty. La ex Casi Ángeles está a punto de lanzar su propia línea de maquillaje, un universo que Wanda Nara ya explora hace años con Wanda Cosmetics.
La noticia fue revelada inicialmente por la panelista Juariu en sus redes sociales, quien anticipó que la marca de cosméticos de la China "está sucediendo". Juariu compartió una captura del perfil de la flamante marca, cuyo nombre elegido sería Mitsumori.
El nombre es significativo y personal para la actriz. Juariu explicó que Mitsumori es una palabra japonesa que significa "presupuesto o estimación". Además, el apodo "la China" que lleva la actriz se refiere a personas de ascendencia japonesa, siendo Mitsumori su apellido materno.
La Selección juvenil dirigida por Diego Placente se impuso 3-1 a Cuba en Valparaíso, en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile. El equipo jugó con un hombre menos desde los diez minutos y debió recurrir a un gran esfuerzo colectivo. Los goles fueron de Alejo Sarco, en dos ocasiones, y de Ian Subiabre.
La Selección juvenil dirigida por Diego Placente se impuso 3-1 a Cuba en Valparaíso, en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile. El equipo jugó con un hombre menos desde los diez minutos y debió recurrir a un gran esfuerzo colectivo. Los goles fueron de Alejo Sarco, en dos ocasiones, y de Ian Subiabre.
Tras la viralización de un video donde alumnos de una escuela de Canning, junto a un coordinador, entonaron cánticos antisemitas durante su viaje de egresados en Bariloche desató indignación en la sociedad, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas presentó una denuncia judicial y exigió sanciones.
El Presidente encabezará un acto este lunes en Ushuaia para respaldar a los postulantes de La Libertad Avanza rumbo a los comicios legislativos del 26 de octubre. Su visita se da en un contexto de fuerte disputa política local tras haber sido declarado “persona no grata” en la capital fueguina por sus dichos sobre Malvinas.