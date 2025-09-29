La China Suárez vuelve a quedar en el centro de la conversación mediática tras una nueva coincidencia con Wanda Nara. El cruce simbólico entre ambas figuras mediáticas, cuyo historial de choques es largo, se da ahora en el terreno beauty. La ex Casi Ángeles está a punto de lanzar su propia línea de maquillaje, un universo que Wanda Nara ya explora hace años con Wanda Cosmetics.

La noticia fue revelada inicialmente por la panelista Juariu en sus redes sociales, quien anticipó que la marca de cosméticos de la China "está sucediendo". Juariu compartió una captura del perfil de la flamante marca, cuyo nombre elegido sería Mitsumori.

El nombre es significativo y personal para la actriz. Juariu explicó que Mitsumori es una palabra japonesa que significa "presupuesto o estimación". Además, el apodo "la China" que lleva la actriz se refiere a personas de ascendencia japonesa, siendo Mitsumori su apellido materno.