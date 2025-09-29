Policiales > Parte médico
El hombre que se tiró de un puente en Ruta 40 está internado en coma con TEC grave
POR REDACCIÓN
NOTA DEL EDITOR
Importante
Si la tristeza, la ansiedad o la desesperanza te abruman, hablar puede ser el primer paso. Hay profesionales listos para escucharte y acompañarte. Llamá al 911 o al 4305538.
El hombre que se arrojó desde el puente ubicado en la intersección de la Ruta 40 y Avenida Benavídez durante la mañana de este lunes 29 de septiembre, sigue internado en coma.
La situación del individuo es crítica, ya que presenta traumatismo encéfalo craneano y politraumatismos como resultado del salto.
El suceso, reportado como un aparente intento de suicidio, ocurrió en Chimbas aproximadamente a las 8.30 horas. Según la información disponible, el hombre se arrojó desde una altura cercana a los siete metros.
Tras el incidente, se movilizó rápidamente a policías y paramédicos, activándose el protocolo de auxilio. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, y testigos reportaron que el hombre recibió atención médica inmediata. Fue trasladado con vida a un centro asistencial para su evaluación y tratamiento. Las autoridades actualmente están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del hecho.
Este lamentable incidente sirve como un recordatorio de la importancia de la salud mental y la prevención del suicidio. Ante situaciones de crisis emocional o desesperanza, las autoridades recuerdan que existen redes de apoyo y ayuda profesional disponibles de manera gratuita y confidencial.
Si la tristeza, la ansiedad o la desesperanza te abruman, recordá que hay profesionales listos para escucharte y acompañarte. El diálogo, la contención y la intervención temprana pueden salvar vidas.
Canales gratuitos de asistencia y contención:
• Emergencias: 911
• Emergencias Médicas (SAME): 107
• Línea de Asistencia al Suicida: 0800-345-1435
• Línea gratuita las 24 hs: 0800-999-0091
• Consultas: 4305538
El gobernador bonaerense exigió al Presidente que articule junto a las provincias una estrategia nacional contra el narcotráfico, con inversión en medios, tecnología y agentes. Fue tras el triple crimen en Florencio Varela, donde también respondió a las críticas del Gobierno y apuntó contra Patricia Bullrich.
La Selección juvenil dirigida por Diego Placente se impuso 3-1 a Cuba en Valparaíso, en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile. El equipo jugó con un hombre menos desde los diez minutos y debió recurrir a un gran esfuerzo colectivo. Los goles fueron de Alejo Sarco, en dos ocasiones, y de Ian Subiabre.
El gobernador bonaerense exigió al Presidente que articule junto a las provincias una estrategia nacional contra el narcotráfico, con inversión en medios, tecnología y agentes. Fue tras el triple crimen en Florencio Varela, donde también respondió a las críticas del Gobierno y apuntó contra Patricia Bullrich.
La Selección juvenil dirigida por Diego Placente se impuso 3-1 a Cuba en Valparaíso, en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile. El equipo jugó con un hombre menos desde los diez minutos y debió recurrir a un gran esfuerzo colectivo. Los goles fueron de Alejo Sarco, en dos ocasiones, y de Ian Subiabre.
Un grupo de legisladores presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo detalle cómo se controla la aplicación de la Ley Martínez Raymonda, que regula las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior. El pedido surge tras la liquidación récord de 7.000 millones de dólares en apenas tres días, bajo el régimen de retenciones cero.
El Presidente encabezará un acto este lunes en Ushuaia para respaldar a los postulantes de La Libertad Avanza rumbo a los comicios legislativos del 26 de octubre. Su visita se da en un contexto de fuerte disputa política local tras haber sido declarado “persona no grata” en la capital fueguina por sus dichos sobre Malvinas.
Tras la viralización de un video donde alumnos de una escuela de Canning, junto a un coordinador, entonaron cánticos antisemitas durante su viaje de egresados en Bariloche desató indignación en la sociedad, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas presentó una denuncia judicial y exigió sanciones.