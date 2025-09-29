NOTA DEL EDITOR Importante Si la tristeza, la ansiedad o la desesperanza te abruman, hablar puede ser el primer paso. Hay profesionales listos para escucharte y acompañarte. Llamá al 911 o al 4305538.

El hombre que se arrojó desde el puente ubicado en la intersección de la Ruta 40 y Avenida Benavídez durante la mañana de este lunes 29 de septiembre, sigue internado en coma.

La situación del individuo es crítica, ya que presenta traumatismo encéfalo craneano y politraumatismos como resultado del salto.

El suceso, reportado como un aparente intento de suicidio, ocurrió en Chimbas aproximadamente a las 8.30 horas. Según la información disponible, el hombre se arrojó desde una altura cercana a los siete metros.

Tras el incidente, se movilizó rápidamente a policías y paramédicos, activándose el protocolo de auxilio. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, y testigos reportaron que el hombre recibió atención médica inmediata. Fue trasladado con vida a un centro asistencial para su evaluación y tratamiento. Las autoridades actualmente están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del hecho.

Este lamentable incidente sirve como un recordatorio de la importancia de la salud mental y la prevención del suicidio. Ante situaciones de crisis emocional o desesperanza, las autoridades recuerdan que existen redes de apoyo y ayuda profesional disponibles de manera gratuita y confidencial.

Si la tristeza, la ansiedad o la desesperanza te abruman, recordá que hay profesionales listos para escucharte y acompañarte. El diálogo, la contención y la intervención temprana pueden salvar vidas.

Canales gratuitos de asistencia y contención:

• Emergencias: 911

• Emergencias Médicas (SAME): 107

• Línea de Asistencia al Suicida: 0800-345-1435

• Línea gratuita las 24 hs: 0800-999-0091

• Consultas: 4305538