Un incendio en el geriátrico Nuevo Amanecer, situado en Nahuel Payún al 300 de Junín, dejó cuatro víctimas fatales y cinco personas en estado crítico. El siniestro se inició alrededor de las 6:30 del viernes y, según los primeros indicios, habría sido provocado por una falla en un termotanque.

El fuego se propagó rápidamente, afectando especialmente a un grupo de residentes que descansaba en una habitación cercana al foco del incendio, quienes sufrieron las lesiones más graves. La primera víctima identificada fue Darío Crespo, de 91 años. Durante la tarde del viernes, fallecieron Luis Oscar Barri, de 87 años, en la Clínica La Pequeña Familia, y Edgar Oviedo, de 82 años, en la Clínica Centro. En las últimas horas del domingo se confirmó la muerte de Osvaldo Pugliese, de 80 años, trasladado por un vuelo sanitario.

El establecimiento funcionaba sin habilitación legal, lo que intensificó la investigación judicial para determinar responsabilidades. La causa fue caratulada como ‘Homicidio culposo’ y quedó a cargo de la UFI 8, bajo la dirección del Dr. Martín Laius.

El Ministerio de Salud bonaerense dispuso un operativo de emergencia, que incluyó 10 ambulancias y recursos aéreos sanitarios para traslados según la evolución de los pacientes afectados. Las autoridades evalúan ahora medidas para reforzar la seguridad en geriátricos de la provincia y evitar nuevas tragedias.