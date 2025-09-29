El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado la presencia de viento Sur nuevamente en San Juan, destacando que las ráfagas se intensificarán en la tarde de este lunes 29 de septiembre. Según la información, la velocidad del viento oscilará entre los 51 y 59 km/h durante la tarde. Posteriormente, la intensidad del viento irá en descenso en la noche, con ráfagas estimadas entre los 42 y 50 km/h.

El viento continuará soplando desde el sur hasta la tarde del martes. Luego, se espera que rote hacia el norte, lo que anticipará el inicio de una semana calurosa, con temperaturas máximas que se ubicarán entre los 25 y 32 grados.

Publicidad

Este pronóstico genera preocupación en la provincia, ya que el fuerte viento del viernes pasado, ocurrido en la tarde-noche, provocó graves inconvenientes "en cuestión de horas". Aquel evento no solo generó una capa importante de tierra, sino que causó problemas en el servicio eléctrico, incluyendo la caída de postes o el desprendimiento del cableado. Además, se registraron árboles caídos, incendios de pastizales y diversos accidentes de tránsito que dejaron motociclistas heridos.