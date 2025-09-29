Provinciales > Este lunes
El viento Sur regresa durante la tarde del lunes en San Juan
POR REDACCIÓN
El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado la presencia de viento Sur nuevamente en San Juan, destacando que las ráfagas se intensificarán en la tarde de este lunes 29 de septiembre. Según la información, la velocidad del viento oscilará entre los 51 y 59 km/h durante la tarde. Posteriormente, la intensidad del viento irá en descenso en la noche, con ráfagas estimadas entre los 42 y 50 km/h.
El viento continuará soplando desde el sur hasta la tarde del martes. Luego, se espera que rote hacia el norte, lo que anticipará el inicio de una semana calurosa, con temperaturas máximas que se ubicarán entre los 25 y 32 grados.
Este pronóstico genera preocupación en la provincia, ya que el fuerte viento del viernes pasado, ocurrido en la tarde-noche, provocó graves inconvenientes "en cuestión de horas". Aquel evento no solo generó una capa importante de tierra, sino que causó problemas en el servicio eléctrico, incluyendo la caída de postes o el desprendimiento del cableado. Además, se registraron árboles caídos, incendios de pastizales y diversos accidentes de tránsito que dejaron motociclistas heridos.
El gobernador bonaerense exigió al Presidente que articule junto a las provincias una estrategia nacional contra el narcotráfico, con inversión en medios, tecnología y agentes. Fue tras el triple crimen en Florencio Varela, donde también respondió a las críticas del Gobierno y apuntó contra Patricia Bullrich.
La Selección juvenil dirigida por Diego Placente se impuso 3-1 a Cuba en Valparaíso, en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile. El equipo jugó con un hombre menos desde los diez minutos y debió recurrir a un gran esfuerzo colectivo. Los goles fueron de Alejo Sarco, en dos ocasiones, y de Ian Subiabre.
El gobernador bonaerense exigió al Presidente que articule junto a las provincias una estrategia nacional contra el narcotráfico, con inversión en medios, tecnología y agentes. Fue tras el triple crimen en Florencio Varela, donde también respondió a las críticas del Gobierno y apuntó contra Patricia Bullrich.
La Selección juvenil dirigida por Diego Placente se impuso 3-1 a Cuba en Valparaíso, en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile. El equipo jugó con un hombre menos desde los diez minutos y debió recurrir a un gran esfuerzo colectivo. Los goles fueron de Alejo Sarco, en dos ocasiones, y de Ian Subiabre.
Un grupo de legisladores presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo detalle cómo se controla la aplicación de la Ley Martínez Raymonda, que regula las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior. El pedido surge tras la liquidación récord de 7.000 millones de dólares en apenas tres días, bajo el régimen de retenciones cero.
El Presidente encabezará un acto este lunes en Ushuaia para respaldar a los postulantes de La Libertad Avanza rumbo a los comicios legislativos del 26 de octubre. Su visita se da en un contexto de fuerte disputa política local tras haber sido declarado “persona no grata” en la capital fueguina por sus dichos sobre Malvinas.
Tras la viralización de un video donde alumnos de una escuela de Canning, junto a un coordinador, entonaron cánticos antisemitas durante su viaje de egresados en Bariloche desató indignación en la sociedad, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas presentó una denuncia judicial y exigió sanciones.