Un incendio de consideración se registró durante la tarde de este miércoles en un terreno baldío ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y Balcarce, en Santa Lucía. El siniestro, que no provocó víctimas personales, generó pérdidas materiales en la finca abandonada donde se originaron las llamas.

La rápida intervención evitó una desgracia. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

De acuerdo con los reportes iniciales, el fuego comenzó en una propiedad en estado de abandono, ubicada en una zona densamente poblada del centro de la ciudad. Los efectivos de bomberos voluntarios trabajaron en el lugar para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagara a las viviendas linderas, operativo que resultó exitoso. Las llamas fueron controladas antes de alcanzar las estructuras de las casas colindantes, previniendo así daños mayores.

Bomberos y policía intervinieron en el lugar. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se registra un incidente de esta naturaleza en el mismo terreno. Según registros periodísticos, el lugar ya había sido escenario de incendios en baldíos durante los años 2019 y 2024, lo que evidencia una problemática recurrente en el área. Las causas que dieron origen al fuego en esta oportunidad son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.