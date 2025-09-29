Huarpe Deportivo
MLS: hora y cómo ver Inter Miami vs. Chicago Fire
Por Mauro Cannizzo Hace 3 horas
El Chase Stadium de Fort Lauderdale será el epicentro de un nuevo y crucial duelo de la MLS este martes, cuando el Inter Miami se mida con el Chicago Fire a las 20:30 (hora local). El equipo de Lionel Messi llega al compromiso tras asegurar su lugar en los playoffs del torneo, impulsado por una racha de diez puntos obtenidos en los últimos doce en disputa. Ahora, el objetivo del equipo de Florida es sumar la mayor cantidad de unidades posibles para asegurarse el liderazgo de la tabla y obtener ventajas de localía en las fases eliminatorias.
En la otra esquina, el Chicago Fire arriba a Miami con el envión de una victoria clave por 2-0 ante el Columbus Crew. Ese triunfo le permitió al "Red Machine" afianzarse en los puestos de play-in, una instancia previa a las eliminatorias directas. El conjunto de Chicago tiene una motivación extra: un triunfo ante el Inter Miami no solo consolidaría su posición, sino que sellaría automáticamente su participación en la fase final de la liga.
Duelo de estrategias: las probables alineaciones
Ambos equipos presentarán formaciones de alto calibre para este choque de la Conferencia Este, con la intención de asegurar sus objetivos. El DT del Inter Miami, Javier Mascherano, pondría en cancha a una alineación estelar con nombres ya consolidados:
Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez.
Por su parte, el entrenador del Chicago Fire, Gregg Berhalter, buscará mantener la solidez que mostró su equipo en el último partido, con la siguiente posible formación:
Chicago Fire: Christopher Brady; Joel Waterman, Jack Elliott, Samuel Rogers, Jonathan Bamba; André Franco, Dje D Avilla, Philip Zinckernagel; Leonardo Barroso, Hugo Cuypers y Andrew Gutman.
Detalles del partido
El encuentro está programado para las 20:30 y será transmitido en exclusiva a través de la plataforma de streaming Apple TV. Con ambos equipos luchando por posiciones en la fase final, se espera un partido de alta intensidad en el Chase Stadium, con la presencia de figuras de renombre mundial.
