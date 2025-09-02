La Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro conmemoró este lunes su 108° aniversario en una jornada que reunió a docentes, familias, directivos y autoridades de la comunidad educativa. Fundada el 1 de septiembre de 1917, la institución se mantiene como un pilar de la educación en Jáchal, formando generaciones a lo largo de más de un siglo.

Durante el acto, se inauguraron obras de mejora edilicia en el Nivel Primario y el ciclo básico del Nivel Secundario, incluyendo la construcción de una nueva dirección, renovación de sanitarios, trabajos de pintura y mejoras en los espacios de circulación. Además, se presentó la Galería de Directores de Nivel Primario y Nivel Inicial, una propuesta que rescata la memoria institucional y se ubica tanto en los sectores renovados como en el histórico Salón de Actos.

En la celebración se realizaron shows y presentaciones para conmemorar el aniversario de la escuela.

Las autoridades presentes fueron el Coordinador de Gabinete, Aristóbulo Tejada; la Supervisora de la Zona 12 de Nivel Primario, Nilda Sánchez; la Rectora Valeria Pezzini; la Vicedirectora de Nivel Secundario, Analía Ahumada; la Directora de Nivel Primario, Silvia Páez; la Vicedirectora de Primario, Gabriela Brizuela; y la Directora de Nivel Inicial, Dora Monárdez.

La Escuela Normal continúa avanzando en el acondicionamiento de otros espacios y en proyectos de restauración que preservan el casco histórico del edificio, reafirmando su legado patrimonial. Con 108 años de historia, la institución sigue consolidándose como un referente educativo y cultural para la comunidad de Jáchal, fortaleciendo su labor en los niveles Inicial, Primario, Secundario y Terciario.

El acto finalizó con presentaciones artísticas que reflejaron el talento y la identidad de toda la comunidad educativa, celebrando más de un siglo de educación, cultura y compromiso con el futuro.