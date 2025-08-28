La impactante cifra millonaria que entregará UEFA en la Champions League 2025/26

La UEFA Champions League marcará un antes y un después en el fútbol europeo con una cifra récord en premios para la temporada actual. La entidad rectora del fútbol continental distribuirá 2.470 millones de euros entre los 36 clubes que compiten en esta edición. Este monto representa la mayor bolsa de premios jamás ofrecida en el torneo, reafirmando su posición como la competición de clubes más lucrativa del mundo.

El nuevo modelo financiero asegura que cada uno de los 36 equipos, incluyendo a los representantes de las principales ligas europeas, reciba un mínimo de 18,6 millones de euros solo por participar en la fase inicial, un aumento significativo con respecto a los 15,6 millones de la edición anterior. Adicionalmente, los ingresos pueden incrementarse sustancialmente con bonificaciones basadas en el coeficiente del club y su cuota en el “market pool”, lo que podría elevar el total por equipo a más de 30 millones de euros en la fase inicial del campeonato.

El formato de competición se ha modificado para un sistema de liga en el que cada equipo disputará ocho partidos, cuatro en casa y cuatro como visitante. Este esquema no solo aumenta el número de encuentros, sino que también establece un sistema de bonificaciones por rendimiento. Una victoria en la fase de liga otorga 2,1 millones de euros, mientras que un empate suma 700.000 euros. Al final de esta fase, los clubes reciben un premio extra que va de 700.000 a 10 millones de euros, según su clasificación.

Premios millonarios en la UEFA Champions League

La estructura de premios se vuelve aún más atractiva en las etapas de eliminación directa. Los equipos que avancen a octavos de final recibirán 11 millones de euros, mientras que el pase a cuartos eleva esa cifra a 12,5 millones. Los semifinalistas se embolsan 15 millones y los dos finalistas garantizan 18,5 millones. El campeón obtendrá una bonificación de 25 millones de euros, lo que podría llevar al ganador a acumular más de 100 millones en premios a lo largo del torneo.

El nuevo sistema de la UEFA busca fortalecer la relación con los grandes clubes europeos, en respuesta a las tensiones generadas por el proyecto de la Superliga. El incremento de partidos y de oportunidades de ingresos económicos no solo beneficia a los equipos, sino que también aumenta el valor de los derechos televisivos. La nueva regla que otorga al club mejor clasificado la ventaja de jugar el partido de vuelta en casa en todas las fases eliminatorias añade un incentivo deportivo a la consistencia en la fase de liga, un cambio que podría ser crucial en el desarrollo del torneo.