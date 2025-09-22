La intendenta de Capital, Susana Laciar, confirmó que la Municipalidad tiene como objetivo inaugurar el Teatro Municipal antes de que finalice el presente año. En declaraciones sobre el estado de las obras, la jefa comunal explicó que la intervención en el edificio requirió un previo acuerdo con el propietario, dado que se trata de un inmueble alquilado por la comuna. "Siempre lo alquiló la municipalidad. Teníamos que arreglar con el propietario porque es una erogación de fondos en un inmueble que está en alquiler", señaló Laciar.

Respecto al avance de los trabajos, detalló que actualmente se está trabajando en la refacción de los baños, mientras que paralelamente se desarrollan las tareas de reparación eléctrica y pintura. Al ser consultada sobre los plazos estimados para la finalización, la intendenta fue enfática: "He pedido que sea antes del fin de año. La idea es que esté inaugurado antes del fin de año". Reiterando su postura, añadió: "Muy cordialmente he pedido que sea antes del fin de año".

Cabe recordar que el Teatro Municipal, ubicado frente a la Plaza 25 de Mayo, es un espacio cultural emblemático que requiere obras clave para mantener su habilitación. Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran la falta de una salida de emergencia adecuada y deficiencias en los baños y camarines. Si bien el municipio manifestó su intención de continuar con el contrato de alquiler, las obras necesarias representan una inversión significativa que se está coordinando con los dueños del inmueble.