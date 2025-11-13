Eugenia "La China" Suárez no deja de generar controversia. Tras un conflicto reciente por negarse a dar una entrevista en un canal de streaming, la actriz vuelve a estar en el centro de la escena, pero esta vez por el abrupto final de su vínculo con la cantante de RKT, La Joaqui.

La relación entre ambas comenzó cuando Suárez estaba en pareja con Rusherking y compartían la pasión por la música y la maternidad. Se veían casi todos los días, y la amistad parecía inquebrantable. Sin embargo, todo se quebró de un momento a otro, y ahora, según la panelista Yanina Latorre, se conocieron los supuestos motivos de esta ruptura.

Durante la última transmisión del ciclo Sálvese quien pueda, Latorre aseguró que el distanciamiento se debió a una "Icardiada" por parte de la China hacia la trapera. La panelista explicó que el origen del conflicto es un hombre: "La Joaqui tuvo un novio que no trascendió demasiado. En su momento contó que estaba saliendo con un hombre que vivía en otra ciudad de Latinoamérica, un extranjero”.

Latorre reveló que el hombre en cuestión es nada menos que el jugador de fútbol colombiano James Rodríguez.

El escándalo se desencadenó cuando la relación entre La Joaqui y el futbolista llegó a su fin. "Apenas se separaron, la China automáticamente empezó a seguirlo en redes", relató Latorre, detallando el primer movimiento que habría alertado a la cantante. Pero la traición de códigos no se detuvo ahí.

El desenlace de esta historia de celos y traición se dio de una forma insólita, digna de una novela. Según la panelista, La Joaqui seguía también al chofer de James, su hombre de confianza. Fue a través de las redes sociales de este chofer donde la cantante encontró la prueba irrefutable de la falta de códigos: "En las historias del chofer ve a la China paseando en el auto de James por Colombia", afirmó Latorre, dejando al panel en shock.

Con estos antecedentes, la panelista de LAM cerró su relato con una contundente afirmación sobre el patrón de conducta de la actriz. "Tiene una obsesión con salir con los ex de sus amigas", sentenció.