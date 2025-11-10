Claudio El Turco Husaín se encuentra en el programa Masterchef Celebrity, el tanque de las noches de Telefe que conduce Wanda Nara. En las grabaciones del ciclo, el ex futbolista se reencontró con Maxi López, de quien supo ser muy amigo.

En diálogo con Pronto, el Turco Husaín contó que tiene una relación "de toda la vida por el fútbol con Maxi López". Explicó que jugaron juntos en River y que lo conoce "de chico a él".

Husaín también se refirió a la conductora del programa. A Wanda Nara la conoce "de la época en que estaban casados con Maxi" e incluso fue invitado al casamiento. Cuando se hizo el sorteo de los participantes en Masterchef, cuando salió la foto de Husaín, Wanda dijo: “Ah, mirá, este es muy amigo de Maxi López”.

Respecto a su vínculo con López, Husaín admitió que se alegró mucho de reencontrarse. Si bien siempre tuvieron un buen ida y vuelta, hacía "muchos años que no nos veíamos". El motivo de la distancia fue que López "se instaló en Europa, cambió los teléfonos, se dedicó a otra cosa y no lo pude ubicar nunca".

Husaín también destacó que, pese a la "diferencia de edad grande", él acompañó a Maxi López en "un momentito" y él se lo agradeció. Verlo en el programa, según Husaín, les trajo "muchos recuerdos".