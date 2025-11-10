Familiares del fallecido en el accidente de San Martín fueron detenidos

Un episodio de violencia se registró durante las investigaciones del siniestro vial que costó la vida a un hombre de 70 años en el departamento de San Martín. Tres familiares del occiso quedaron detenidos tras agredir a efectivos policiales que trabajaban en el lugar de los hechos.

El incidente ocurrió mientras personal policial y judicial realizaba las diligencias correspondientes en las calles Nacional y Bahía Blanca, donde Carlos Walter Quiroga perdió la vida. Según fuentes del caso, tres familiares directos del fallecido reaccionaron violentamente, generando disturbios e increpando a los uniformados.

Durante la agresión, una mujer policial resultó con golpes en la cadera, mientras que otro efectivo recibió un impacto de puño. Ante esta situación, intervino la Unidad Fiscalía de Instrucción Genérica, que dispuso la detención de los tres implicados.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 19ª, donde quedaron alojados a disposición del fiscal de turno. Paralelamente, la investigación por el fallecimiento de Quiroga continúa a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción de Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Nicolás Schiattino.

El caso evidencia cómo los momentos de duelo y tensión pueden derivar en situaciones de violencia incluso contra las autoridades que intervienen en estos trágicos sucesos.