La serie de María Fernanda Callejón es de las más vistas de streaming
POR REDACCIÓN
El presente profesional de María Fernanda Callejón está marcado por la palabra "viuda". La actriz (59) combina su trabajo en la serie Viudas negras, putas y chorras, que se ve por Flow, TNT y HBO Max, con su actuación en el teatro Multitabarís en la obra Viuda e hijas.
Respecto a la serie, Callejón reconoció que le llegó "el" personaje. Ella interpreta a Pao Menéndez, la villana, quien es parte de la banda de las viudas negras. Callejón sintió que el personaje era para ella apenas leyó la sinopsis, y para construirlo puso toda su experiencia de sus 42 años de laburo. El guion, creado por Malena Pichot, tiene mucha comedia y humor negro.
El resultado final fue grandioso. La actriz comentó que la serie se estrenó a fines de junio y aún se mantiene como la segunda o tercera más vista en Flow. El producto terminado la superó y la dejó "en shock un par de días".
La repercusión llegó hasta España y México, y actores de prestigio local la felicitaron. Juan Minujín y Leíto Sbaraglia la llamaron, algo que la sorprendió enormemente. Callejón también notó la repercusión en la calle, donde la gente le pide que haga el personaje de Pao y le solicitan autógrafos de papel, algo que no le había ocurrido en estos tiempos de selfie.
Además del éxito en plataformas, Callejón sigue en teatro en Viuda e hijas, junto a Nora Cárpena, María Valenzuela, y Sofía Gala Castiglione. La obra trata sobre la muerte y la herencia, un disparador para hablar de los vínculos familiares.