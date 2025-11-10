El presente profesional de María Fernanda Callejón está marcado por la palabra "viuda". La actriz (59) combina su trabajo en la serie Viudas negras, putas y chorras, que se ve por Flow, TNT y HBO Max, con su actuación en el teatro Multitabarís en la obra Viuda e hijas.

Respecto a la serie, Callejón reconoció que le llegó "el" personaje. Ella interpreta a Pao Menéndez, la villana, quien es parte de la banda de las viudas negras. Callejón sintió que el personaje era para ella apenas leyó la sinopsis, y para construirlo puso toda su experiencia de sus 42 años de laburo. El guion, creado por Malena Pichot, tiene mucha comedia y humor negro.

Publicidad

El resultado final fue grandioso. La actriz comentó que la serie se estrenó a fines de junio y aún se mantiene como la segunda o tercera más vista en Flow. El producto terminado la superó y la dejó "en shock un par de días".

La repercusión llegó hasta España y México, y actores de prestigio local la felicitaron. Juan Minujín y Leíto Sbaraglia la llamaron, algo que la sorprendió enormemente. Callejón también notó la repercusión en la calle, donde la gente le pide que haga el personaje de Pao y le solicitan autógrafos de papel, algo que no le había ocurrido en estos tiempos de selfie.

Publicidad

Además del éxito en plataformas, Callejón sigue en teatro en Viuda e hijas, junto a Nora Cárpena, María Valenzuela, y Sofía Gala Castiglione. La obra trata sobre la muerte y la herencia, un disparador para hablar de los vínculos familiares.