"¡Mi papá quiere matar a mi mamá!": el grito de un niño que frenó un femicidio

Un niño se convirtió en el protagonista involuntario de un dramático episodio ocurrido el domingo en el barrio Parque Palermo de Mar del Plata, donde su rápida intervención permitió salvar la vida de su madre, quien era atacada con un cuchillo por su pareja.

Los hechos se desarrollaron en una vivienda de la calle Labardén al 3500. Un hombre de 40 años agredió a su pareja, una mujer de 37, utilizando un cuchillo con hoja superior a los 20 centímetros. Durante el ataque, la víctima fue derribada al suelo y el agresor se abalanzó sobre ella, apoyándole el arma en el cuello y produciéndole un corte superficial.

Publicidad

Ante esta escena de violencia, el hijo de la pareja logró escapar de la casa y recorrió varias cuadras hasta encontrar un patrullero de la subcomisaría Parque Hermoso. Con visible alteración, el menor exclamó: "¡Mi papá quiere matar a mi mamá!", alertando a los efectivos sobre la gravedad de la situación.

Los policías se dirigieron inmediatamente al domicilio acompañados por el niño, donde encontraron al hombre aún en actitud violenta hacia la mujer. Procedieron entonces a poner a salvo a la víctima y detener al agresor.

Publicidad

La fiscal Mariana Baqueiro, de la Unidad de Flagrancia y del fuero penal juvenil, intervino en el caso y dispuso la imputación del detenido por los delitos de amenazas calificadas y lesiones agravadas en contexto de violencia de género. El hombre fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Por su parte, la mujer afectada solicitó medidas de protección urgentes, incluyendo la exclusión del hogar del agresor y una restricción de acercamiento, las cuales serán gestionadas ante la justicia para que adquieran carácter permanente.