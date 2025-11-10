Nicolás Repetto y Florencia Raggi hablaron sobre la fórmula para superar los momentos complejos y salir intactos después de tres décadas juntos. La clave, según ellos, reside en la libertad individual y en una "conquista diaria" del amor.

Durante su paso por La divina noche de Dante, la pareja reveló que la clave está en la libertad. Repetto subrayó que su fórmula es no tener “la vaca atada”. Él explicó que si se dieran "por hechos", la relación "sería aburrido”. Para Nico, estar juntos es una “conquista diaria que queremos seguir estando juntos y nos divertimos estando juntos”.

Raggi complementó esta idea al señalar que la pareja funciona porque no son de los que dicen “‘ella me pertenece o yo le pertenezco a ella’". Aseguraron que “Nadie es dueño del otro”. En cambio, se ven como “dos seres libres que elegimos todos los días estar juntos”. Además, Florencia enfatizó que otra parte fundamental del método es no pretender “que el otro cubra todos los agujeros y las necesidades propias”.