Las redes liquidaron a la China Suárez por usar el mismo jean desde hace 10 años

Hay prendas que alcanzan el estatus de leyenda. En el caso de la China Suárez, hay un pantalón que la ha acompañado por más de una década. La prenda volvió a generar repercusión después de que la actriz fuera vista con ella en Turquía, durante una visita al estadio del Galatasaray.

La escena no tardó en viralizarse. Los usuarios más atentos notaron un detalle que no pasó desapercibido: el pantalón que llevaba puesto era exactamente el mismo que había usado hace más de diez años, en una vieja foto capturada con un fan en un cine de Buenos Aires. Las redes hicieron comparaciones entre ambas imágenes, y el debate estalló.

Los usuarios, con humor y algo de ironía, comenzaron a bromear sobre la longevidad de la prenda y la bautizaron como “el pantalón eterno”. Algunos comentarios sugerían que, aunque Mauro Icardi la habría llenado de carteras de lujo, no le habría alcanzado para renovar su guardarropa. Un usuario escribió: “Solo le compra bolsos para darle celos a Wanda, pero ni un jean nuevo”. Otro remató con la frase que se volvió viral: “Estoy cansado, jefe". Esta frase se multiplicó por todas las plataformas, acompañada de compilados y ediciones con fotos del famoso pantalón.

Más allá de la burla, la China Suárez ha demostrado ser fiel a sus prendas. La actriz siempre ha defendido una relación personal con la moda, evitando seguir ciegamente las tendencias. A lo largo de los años, ha combinado prendas de diseñador con básicos atemporales, y este pantalón parece haberse convertido en un amuleto o comodín.