Investigan si una discusión de tránsito causó siniestro fatal en San Martín

La Unidad Fiscal de Instrucción de Delitos Especiales informó los avances sobre un trágico siniestro vial ocurrido el domingo 9 de noviembre a las 17.50 horas en la intersección de las calles Rawson y Bahía Blanca, departamento de San Martín, que culminó con la muerte de una persona.

Según la reconstrucción preliminar de los hechos, el incidente se habría originado en una discusión de tránsito. El señor Carlos Walter Quiroga, de 70 años, circulaba en su motocicleta Yamaha FZ junto a su hijo, Fabián Andrés Quiroga, de 37 años, por la calle Rawson con dirección sur a norte. Paralelamente, un automóvil Suzuki Fun era conducido por Fabián Vega Olivera, de 33 años, quien viajaba acompañado por Elisabet Viviana Sosa, de 34 años.

Publicidad

Testimonios preliminares indican que se habría producido un altercado entre los ocupantes del vehículo y los motociclistas durante un sobrepaso. Según la versión recabada, Carlos Quiroga habría comenzado a golpear con su casco la ventanilla del acompañante del automóvil -donde viajaba la señora Sosa- provocando la rotura del vidrio.

Este movimiento violento aparentemente le habría hecho perder el control de su motocicleta, desestabilizándose e impactando en primera instancia contra el costado izquierdo del automóvil. Posteriormente, la moto cayó hacia la derecha, colisionando con la motocicleta que conducía su hijo Fabián, lo que derivó en la caída de ambos sobre la banquina este.

Publicidad

Como consecuencia del impacto, Carlos Quiroga falleció en el lugar, mientras que su hijo Fabián sufrió una fractura en la mano y fue trasladado al Hospital Rawson. La doctora Clara Román constató el deceso en el lugar.

Personal de la Brigada y División Criminalística, junto a funcionarios de la UFIDEL, realizaron las pericias correspondientes. Se dispuso el levantamiento del cadáver para su posterior autopsia en la Morgue Judicial y se procedió a la detención de Fabián Vega Olivera, quien quedó alojado en la Comisaría 20ª.

Publicidad

La investigación continúa a cargo del fiscal Nicolás Schiattino y su ayudante Rodrigo Cabral, quienes trabajan en la reconstrucción exacta de los hechos y la determinación de responsabilidades.