El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este lunes se registrará una importante amplitud térmica. Además de la máxima de 30°C, el cielo se presentará parcialmente nublado y habrá cambios en la dirección del viento durante la jornada.

Según el pronóstico del tiempo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 10 de noviembre se espera que la temperatura máxima en San Juan alcance los 30°C. La temperatura mínima para la jornada está pronosticada en 14°C.

Publicidad

En cuanto a las condiciones del cielo, se presentará algo a parcialmente nublado. Respecto al régimen de vientos, este comenzará soplando desde el norte, para luego rotar hacia el noreste durante el transcurso de la tarde y la noche.

Es importante destacar que el clima de San Juan es, por naturaleza, desértico, caracterizándose por la escasa cantidad de precipitaciones, una elevada aridez y una notoria oscilación térmica. Para el resto de la semana, las máximas que se esperan oscilarán entre los 32 y los 28 grados.