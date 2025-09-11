El próximo viernes 12 de septiembre a las 23 horas, el Bar del Titi (ubicado en España y Tacuarí) será el escenario donde la banda local Shock presentará un tributo especial al género Nü Metal, característico de fines de los 90 y principios de los 2000. El evento, organizado por Pueblo Rock Producciones, contará con la participación de artistas invitados y la ambientación del DJ D-Lirio.

Fundada en 2019, la banda está integrada por Lois Heredia y Emanuel de la Vega en voces, Lucas Irustia en batería, Gabriel Aballay y Gonzalo Lima en guitarras, y Sebastián Díaz en bajo. Aunque su formación coincidió con el inicio de la pandemia, este periodo les permitió refinar su propuesta artística mediante ensayos virtuales y planificación detallada. Su debut se concretó el 12 de septiembre de 2021 en la provincia de San Juan, tras lo cual se presentaron en diversos escenarios locales y en otras provincias como Mendoza y San Luis.

El repertorio de la noche estará dedicado principalmente a Korn, banda emblemática del género, e incluirá temas de otros grupos representativos como Deftones, Limp Bizkit, System of a Down y Slipknot. Entre los artistas invitados se encuentran Lucas Bongiovani (La Voz, Huaykil), Braian Flores de Noosfera, Leo Bareli y Tomás Galoviche.

Las entradas tienen un valor de $8.000, con una promoción de dos por $15.000. Están disponibles mediante transferencia al alias shock.entradas.nx o en la puerta del establecimiento el mismo día del evento.