La Ruta Provincial 12 está habilitada tras el temporal en Zonda

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) comunicó que, desde las 13:30, quedó habilitado el tránsito en diferentes tramos de la Ruta Provincial 12 en Zonda, tras los trabajos de despeje realizados por las intensas lluvias de las últimas horas.

El organismo reabrió varios sectores de la RP-12 luego del temporal, aunque advirtió por la presencia de material de arrastre y banquinas resbaladizas, además de actualizar el estado de una ruta en Iglesia. Las autoridades pidieron a los conductores extremar la precaución debido a condiciones todavía inestables en varios sectores.

En cuanto a los tramos operativos, los segmentos de Av. Libertador e Ignacio de la Rosa, que conectan con Jardín de los Poetas y Puente Blanco, se encuentran habilitados para transitar con mucha precaución.

No obstante, el trayecto entre Puente Blanco y Calle Las Moras está habilitado solo para particulares, residentes de Zonda y situaciones de emergencia. Por su parte, en el tramo de Calle Las Moras hacia Calle San Martín (Zonda), se solicitó circular con suma cautela por sedimentos y banquinas inestables.

Finalmente, desde el organismo insistieron en la importancia de respetar los límites de velocidad, reducir la marcha y seguir todas las señalizaciones colocadas en la zona, especialmente en áreas donde aún se retiran sedimentos. Todas las áreas habilitadas requieren que los usuarios mantengan una conducción alerta para evitar incidentes ante el material de arrastre remanente en la calzada.