La niña que murió en el incendio en 25 de Mayo fue quien alertó a su madre del fuego

Un trágico incendio ocurrido en la madrugada de este martes en una vivienda del barrio La Chimbera, en el departamento de 25 de Mayo, culminó con la muerte de una niña de siete años y dejó a su madre y a su hermano menor hospitalizados en estado grave. Las autoridades proporcionaron nuevos detalles sobre las posibles causas del siniestro.

De acuerdo con la información proporcionada por la subjefa de la Policía de San Juan, Cintia Álamos, en Radio Sarmiento, basada en los relatos de la madre y testigos vecinales, la hipótesis principal indica que el incendio pudo originarse por el uso de velas, ya que la vivienda carecía de suministro eléctrico porque se lo habían cortado hace unas semanas. Se investiga la posibilidad de que Danisa Aveiro, la madre de 24 años, se haya quedado dormida mientras amamantaba a su bebé de un año. Según las primeras declaraciones, habría sido la menor fallecida, identificada como Samara, quien alertó a su madre sobre el inicio del fuego.

Los testimonios recabados indican que el corte del servicio eléctrico habría ocurrido hace tres días, lo que explicaría el uso de velas para iluminación que se maneja como hipótesis principal del origen del incendio. La documentación de la familia se habría perdido en el siniestro, lo que ha dificultado la confirmación oficial de sus identidades, aunque preliminarmente se ha identificado a la madre como Danisa Abeiro. Las autoridades judiciales confirmaron que se encuentran realizando las gestiones para contactar a familiares de la mujer en la provincia vecina.

Un dato relevante aportado por fuentes policiales indica que la vivienda ya había sido objeto de un procedimiento policial anterior, resultando el padre de los menores detenido por una causa federal y actualmente alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

Ante la emergencia del fuego, la mujer logró rescatar a su hijo menor y sacarlo de la vivienda ubicada en la calle Ruperto Martínez. No obstante, al intentar regresar para auxiliar a su hija de siete años, la intensidad de las llamas se lo impidió, resultando en la muerte de la niña atrapada en el interior. Vecinos del lugar intentaron prestar ayuda, pero las llamas ya se encontraban muy avanzadas.

Como consecuencia del siniestro, Danisa Aveiro sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 50% de su cuerpo y permanece internada en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Marcial Quiroga, con asistencia respiratoria mecánica. El niño de un año fue trasladado al Hospital Rawson, donde fue diagnosticado con intoxicación por monóxido de carbono y se encuentra internado en observación.