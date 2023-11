César Aguilar, coordinador de Gabinete de la intendenta electa de la Capital de San Juan, Susana Laciar, confirmó los pasos a seguir con respecto al personal que trabaja en el municipio. En este contexto, aseguró que la preocupación mayor de la gestión es la cantidad de contratados, dado que actualmente hay una totalidad de 1.800. El objetivo, detalló, es sacar unos 400, es decir un 22% menos. Detrás de esta decisión está la posibilidad de que el gobierno nacional de Javier Milei deje mandar fondos para las obras públicas. “Hasta ahora, todas las obras públicas se hacían con programas provinciales y nacionales. No sabemos si eso va a venir, entonces ante la incertidumbre tenemos que ordenar nuestras finanzas y recaudación”, planteó.

Aguilar pasó por el Café de la Política Express y dio detalles de cómo trabajarán la situación de los trabajadores en el Municipio de Capital. Una de las promesas de campaña de Laciar fue reordenar la cantidad de empleados con los que cuenta la municipalidad.

En este marco, el coordinador de Gabinete planteó que, con el informe que solicitaron al intendente saliente Emilio Baistrocchi y su equipo, podrán determinar la función que cada uno tiene y cómo se desempeñan. A partir de allí, tomarán decisiones.

“El 31 de diciembre se vencen todos los contratos, ahí haremos una revisión y veremos qué pasa. En esos informes que pedimos están la cantidad de contratados y la función que cumple cada uno. En esta re funcionalización veremos quién entra y quién no”, aseguró Aguilar.

De esta manera, la idea es reducir la cantidad de trabajadores contratados en un 22%. Es decir, de los 1.800, sacar unos 400. Con respecto a las plantas permanentes, que son un total de 1.000 personas, Aguilar indicó que revisarán el concurso en curso, dado que la gestión actual no podrá culminarlo.

“Algunos becarios pasan a contratos, algunos contratados a planta. Han hecho dos concursos a planta permanente y hay uno en curso. Lo vamos a revisar, porque en su gestión no lo van a poder terminar y es nuestra responsabilidad revisarlo”, planteó.

Esta decisión de recorte tiene detrás una situación clave: la incertidumbre que hay con respecto a la coparticipación municipal. Dado que no se sabe con certeza que pasará en el gobierno nacional de Javier Milei, ni tampoco con la reducción de la coparticipación debido a la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, deberán acomodar sus finanzas. La perplejidad también se encuentra en la duda de si los programas nacionales de obra pública continúan o no.

Es que el objetivo de la gestión es continuar con obras pequeñas, simplemente como pavimentación, colocación de luces led, etcétera. Dado que actualmente el 80% del dinero coparticipable que ingresa al municipio se gasta en sueldos, no queda resto para la efectivización de las mismas.

Para aumentar los ingresos, Aguilar aseguró que reverán las tarifas. Uno de los primeros pasos será revisar, por ejemplo, el funcionamiento del Estacionamiento Controlado (ECO). Actualmente, dijo el futuro funcionario, se podría recaudar más de lo que se hace si hubiese más control.

El ajuste no será solamente a los trabajadores

Tal como lo adelantaron en campaña, el organigrama del Municipio de la Capital se reordenará. De hecho, habrá direcciones y subsecretarías que no se llenarán. La cantidad de reparticiones quedarán en seis: Coordinación de Gabinetes, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Servicios y Medioambiente, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Turismo y Cultura y Secretaría de Gobierno.