La Fiscalía solicitó este jueves una pena de 15 años de prisión para la mujer acusada de matar de un ladrillazo a su expareja en un barrio de Pocito. Gabriela Núñez es juzgada por el crimen de Gonzalo Martínez, ocurrido el 2 de octubre del año pasado, en el Lote Hogar Nº12. La querella y la defensa también realizaron sus alegatos en la sala 5 de Tribunales.

Los fiscales de Delitos Especiales, Francisco Micheltorena y Francisco Pizarro, creyeron que la prueba contra Núñez es suficiente para que sea condenada por el delito de homicidio preterintencional (matar cuando solo se quiso provocar un daño a la persona). Entre la prueba recolectada, estuvo el testimonio del remisero Nahuel Porras, testigo principal del crimen. El conductor fue a buscar a Martínez esa madrugada y vio el momento justo en que Núñez largaba el elemento contundente y Martínez recibía el impacto en la nuca, que produjo su muerte al instante.

En su declaración, la imputada aseguró que lanzó el ladrillo, pero que no quiso matar al hombre. Además, señaló que era víctima de violencia de género. Pero los fiscales no le creyeron, y se reforzaron con la pericia psicológica que señala que no presenta signos de haber sido violentada en el pasado.

El abogado Gustavo De La Fuente, representante de la familia de la víctima, también pidió 15 años de prisión. En cambio, la abogada defensora Filomena Noriega solicitó tres años de prisión en suspenso, argumentando la emoción violenta.

Este viernes, el tribunal integrado por Javier Figuerola, Federico Rodríguez y Gema Guerrero, dará el veredicto. Antes, escuchará la última palabra de la imputada.