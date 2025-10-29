El conflicto entre Lali Espósito y la China Suárez sumó un nuevo y explosivo episodio en los últimos días. Aunque ambas se enemistaron hace varios meses durante el Wanda gate —cuando Lali apareció en una foto con Wanda Nara—, un reciente "desplante" de la actriz a la cantante en Madrid hizo que la tensión se disparara.

La información fue revelada por el conductor Juan Etchegoyen en su programa "Mitre Live" (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio). El comunicador contó lo que ocurrió cuando ambas famosas coincidieron en Madrid, aunque por motivos distintos: Lali se presentaba en un concierto, mientras que Eugenia Suárez estaba en España de una escapada con Mauro Icardi.

Publicidad

Etchegoyen aseguró que personas allegadas a Lali le contaron que a la China Suárez le ofrecieron ir al concierto, pero ella "no quiso".

La negativa de la actriz fue rotunda y, según el conductor, tiene un origen claro en un conflicto pasado. Juanma Cativa, peluquero que trabaja tanto con la China Suárez como con Lali, "hizo todo para convencerla", pero ella se mantuvo firme en su decisión.

Publicidad

La razón detrás del rechazo es que la China Suárez "se sintió traicionada por Espósito". El comunicador señaló que "todo tiene que ver con algo que Eugenia no supera": "aquella foto y reposteo de Lali con Wanda Nara después de lo que fue el blanqueo de Eugenia y Maurito".

Según la información proporcionada, Cativa le dijo textualmente a Eugenia que tenía una invitación para ir al evento. Sin embargo, la actriz "le rechazó la propuesta" y optó por quedarse en el hotel con Icardi. Etchegoyen concluyó que duda que las artistas vuelvan a verse, ya que "está todo bastante mal" entre ellas.