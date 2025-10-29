La influencer Sabrina Cortez volvió a captar la atención de sus seguidores y encendió las redes sociales con un reciente video que rápidamente desató sospechas de embarazo.

El clip, grabado frente al espejo, muestra a Cortez con un estilo relajado y sonriente, dejando entrever una figura que sus seguidores notaron como "más curvilínea". La publicación generó una ola de especulaciones, en especial por un gesto clave: la forma en que la influencer acaricia su pancita. Muchos de sus seguidores interpretaron este movimiento como una posible señal de que está esperando su primer hijo.

Estas especulaciones se suman a recientes rumores que circulan sobre la vida amorosa de la influencer.

Sin embargo, el misterio se mantiene. Sabrina Cortez no hizo ningún comentario al respecto, ni acompañó el video con texto que aclarara la situación.