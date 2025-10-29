Moria Casán sin filtro: “Los tapones de punta los tienen que tener conmigo”

La diva Moria Casán se prepara para su debut en la pantalla de El Trece en el mes de noviembre con un nuevo ciclo matutino que ya está generando expectativa. Fiel a su estilo, La One promete hacerlo a su manera: sin guiones, sin condicionamientos y con su "inconfundible impronta".

Moria manifestó estar "feliz" por el nuevo desafío y afirmó que el canal la "recibió impresionante". Su programa buscará una vez más reinventarla, mezclando actualidad, humor y reflexión, todo bajo su estilo único e impredecible. Moria anticipó que el ciclo tendrá "mucho espectáculo y chisme", asegurando que lo que viene en las mañanas de El Trece será "todo menos aburrido". De hecho, Moria hasta se colocó en el estilo del "momentismo absoluto".

En su paso por los medios, Moria dejó en claro que su regreso no busca competir con nadie, ni siquiera con Georgina Barbarossa, quien también ocupa la franja horaria matutina en la competencia.

Con la mezcla de humor y contundencia que la caracteriza, Moria encendió la guerra del rating al declarar que "no tiene competencia". Respecto a su postura frente a los demás programas, disparó: "No voy a ir con ningún tapón de punta, hace 50 años que estoy en el espectáculo, los tapones de punta los tienen que tener los demás conmigo".

La diva marcó la cancha al asegurar que, si estuviera pendiente de la medición, no debería "hacer televisión".