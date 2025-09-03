El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson junto a la Fundación Banco San Juan, lanzó oficialmente la sexta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2025. La convocatoria, que se realiza anualmente, representa un vínculo entre lo público y lo privado con el objetivo de promover, difundir y profesionalizar la producción artística local.

Emanuel Díaz Ruiz, director del museo, destacó el impacto de la iniciativa: “Por el recorrido de toda esta serie de ediciones han pasado más de 150 artistas de la provincia”. Desde su primera edición, el premio ha permitido que diez obras se incorporen al patrimonio provincial mediante el premio adquisición y que veinte artistas hayan sido distinguidos con menciones especiales como estímulo para el desarrollo de sus carreras.

La convocatoria está dirigida a todos los artistas sanjuaninos o extranjeros residentes en la provincia, que deben acreditar una residencia comprobable de al menos cuatro años. “Es un premio provincial lo que estamos nosotros lanzando. Así que, bueno, justamente tiene ese valor agregado de seguir potenciando la formación y las carreras artísticas”, explicó Ruiz Díaz.

El propósito del certamen es destacar la diversidad y pluralidad de expresiones artísticas para fomentar la creación de espacios de diálogo, reflexión y crítica. El jurado seleccionará a dos ganadores del premio adquisición, que integrarán la colección permanente del museo, y a cuatro artistas que recibirán menciones especiales sin orden de mérito. Los premios económicos establecidos son de $1.200.000 para el primer puesto, $800.000 para el segundo y cuatro menciones de $150.000 cada una.

El plazo para presentar las obras se extiende desde el 8 de septiembre hasta el 5 de octubre. Las bases y condiciones pueden descargarse en el sitio web oficial del museo: www.museofranklinrawson.org. El cronograma establece que el anuncio de los seleccionados se realizará el 31 de octubre, la recepción de obras será entre el 3 y el 14 de noviembre, y la inauguración de la muestra junto con la entrega de premios está programada para el 5 de diciembre.

Esta iniciativa consolida un espacio de referencia para la cultura de San Juan y contribuye a la proyección de las producciones visuales más allá de la provincia, tal como quedó demostrado con la reciente participación de doce artistas sanjuaninos en la 34° edición de la feria Arteba en Buenos Aires. Cierre de exposición abril de 2026

