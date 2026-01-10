Huarpe Deportivo > Final infartante
Argentina perdió 8-5 con EE.UU. y definirá su pase en penales shootout
POR REDACCIÓN
La Kings World Cup Nations 2026 tuvo una jornada vibrante en su Grupo B, donde la Selección Argentina no pudo sostener su racha y cayó por 8-5 ante Estados Unidos.
El partido, emitido por Disney+ para Sudamérica, comenzó con un intenso "escalado" que terminó 1-1 y mantuvo la igualdad hasta cerca del minuto 17. No obstante, una mano de Leonel Vangioni permitió que Gabriel Costa anotara de penal un "gol doble", dejando el marcador 4-2 antes del entretiempo.
Al reanudarse las acciones con el "Dado", la modalidad 1vs.1 con arquero permitió que los norteamericanos ampliaran la brecha a 6-3. El equipo albiceleste intentó acortar distancias con un "penal presidente" anotado por Markito Navaja.
En el arco argentino, Luis Sánchez cumplió un rol fundamental al detener dos penales clave: uno a Costa y otro a Castro, el presidente del equipo rival. Aunque Franco Romero Gamarra marcó al minuto 32 para quedar a tiro de empate, un nuevo tanto de Costa y la resolución final de Roc Bancells en el "Matchball" decretaron el 8-5 definitivo.
Tras haber vencido previamente a Japón, Argentina quedó igualada en la tabla con Estados Unidos y Alemania. Esta situación forzará una "triple definición por penales shootout" entre las tres selecciones, donde la primera que logre convertir cinco goles obtendrá el pasaje directo a los cuartos de final del torneo.