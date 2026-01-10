La Kings World Cup Nations 2026 tuvo una jornada vibrante en su Grupo B, donde la Selección Argentina no pudo sostener su racha y cayó por 8-5 ante Estados Unidos.

El partido, emitido por Disney+ para Sudamérica, comenzó con un intenso "escalado" que terminó 1-1 y mantuvo la igualdad hasta cerca del minuto 17. No obstante, una mano de Leonel Vangioni permitió que Gabriel Costa anotara de penal un "gol doble", dejando el marcador 4-2 antes del entretiempo.

Al reanudarse las acciones con el "Dado", la modalidad 1vs.1 con arquero permitió que los norteamericanos ampliaran la brecha a 6-3. El equipo albiceleste intentó acortar distancias con un "penal presidente" anotado por Markito Navaja.

En el arco argentino, Luis Sánchez cumplió un rol fundamental al detener dos penales clave: uno a Costa y otro a Castro, el presidente del equipo rival. Aunque Franco Romero Gamarra marcó al minuto 32 para quedar a tiro de empate, un nuevo tanto de Costa y la resolución final de Roc Bancells en el "Matchball" decretaron el 8-5 definitivo.

Tras haber vencido previamente a Japón, Argentina quedó igualada en la tabla con Estados Unidos y Alemania. Esta situación forzará una "triple definición por penales shootout" entre las tres selecciones, donde la primera que logre convertir cinco goles obtendrá el pasaje directo a los cuartos de final del torneo.