Revelaron quién contiene a Wanda Nara tras separarse de su novio

Wanda Nara puso fin a su vínculo con Martín Migueles luego de que Claudia Ciardone expusiera el interés del empresario hacia ella, sumado a diversas complicaciones legales.

Aunque versiones del programa SQP indicaron que su regreso a las grabaciones de MasterChef Celebrity fue "cabizbaja y sin la chispa de siempre", su amigo Kennys Palacios desmintió categóricamente un mal clima laboral.

Sobre el comportamiento de la mediática en el set, donde también participan Yanina y Eva Anderson (amiga de Majo Martino), Palacios aclaró: “Mentira, mira que va a hacer chistes con la separación en una grabación que va a salir en 20 días”.

El estilista destacó la reserva profesional de su amiga al afirmar: “A Wanda jamás la van a ver de malhumor. Es una persona que no demuestra mucho”.

Finalmente, detalló quiénes acompañan a la empresaria en este proceso: “La está conteniendo su grupo de amigos, producción, todos nosotros. Cuando uno tiene un problema el trabajo distrae si te gusta lo que haces, la pasas bárbaro”.