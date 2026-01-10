Publicidad
Publicidad

Cultura y Espectáculos > La buscan conquistar

Revelaron quién contiene a Wanda Nara tras separarse de su novio

Tras su ruptura con Martín Migueles por supuestas infidelidades y temas legales, la conductora se apoya en su trabajo.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El que reveló información de Wanda fue su amigo, Kennys Palacios.

Wanda Nara puso fin a su vínculo con Martín Migueles luego de que Claudia Ciardone expusiera el interés del empresario hacia ella, sumado a diversas complicaciones legales.

Aunque versiones del programa SQP indicaron que su regreso a las grabaciones de MasterChef Celebrity fue "cabizbaja y sin la chispa de siempre", su amigo Kennys Palacios desmintió categóricamente un mal clima laboral.

Publicidad

Sobre el comportamiento de la mediática en el set, donde también participan Yanina y Eva Anderson (amiga de Majo Martino), Palacios aclaró: “Mentira, mira que va a hacer chistes con la separación en una grabación que va a salir en 20 días”.

El estilista destacó la reserva profesional de su amiga al afirmar: “A Wanda jamás la van a ver de malhumor. Es una persona que no demuestra mucho”.

Publicidad

Finalmente, detalló quiénes acompañan a la empresaria en este proceso: “La está conteniendo su grupo de amigos, producción, todos nosotros. Cuando uno tiene un problema el trabajo distrae si te gusta lo que haces, la pasas bárbaro”.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS