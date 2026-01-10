El bizcochuelo de yogur es una receta casera sencilla y deliciosa que requiere pocos ingredientes básicos y un procedimiento muy accesible para todos. La clave está en utilizar el yogurt como base, lo que aporta humedad y suavidad al preparado, resultando en una textura esponjosa que conquista paladares.

Para elaborar este bizcochuelo necesitás

• 1 yogurt natural (el envase servirá también como medida).

• 3 huevos.

• 2 medidas de azúcar.

• 3 medidas de harina.

• 1 medida de aceite neutro.

• 1 cucharada de polvo de hornear.

• Ralladura de limón para aromatizar (opcional).

Preparación

Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá un molde. Batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla blanquee y aumente su volumen. Incorporá el yogurt y el aceite, mezclando suavemente. Añadí la harina y el polvo de hornear tamizados, integrando con movimientos envolventes. Verté la preparación en el molde y cociná durante 30–35 minutos o hasta que al insertar un palillo éste salga limpio.

Una vez frío, podés espolvorear azúcar impalpable, acompañar con frutas frescas o untar con dulce de leche o crema chantilly para transformarlo en un postre más elaborado. Este bizcochuelo también es ideal como base para tortas o para acompañar un café a la tarde.

Consejos adicionales

• Usá yogurt natural entero para mayor riqueza en la miga.

• No sobrebatir la mezcla una vez agregada la harina para evitar que pierda esponjosidad.

• Podés sustituir parte de la harina por chocolate en polvo para una versión chocolateada.