Ricardo Centurión afirmó que sueña con retirarse como futbolista vistiendo la camiseta de Boca Juniors, el club que siempre admiró y en el que jugó tiempo atrás, aunque aclaró que por el momento no hubo contactos formales con la dirigencia para un regreso.

El extremo de 32 años, que estuvo cerca de dejar el fútbol y ahora vive una etapa de mayor madurez personal, se mostró agradecido por el cariño de los hinchas xeneizes y dijo que esa identificación con la camiseta lo motiva a proyectar el final de su carrera allí. “Recibo mucho cariño de la gente todos los días… Apunto a retirarme con esa camiseta o a vestirla antes de hacerlo”, señaló en diálogo con un medio argentino.

Centurión destacó que actualmente su prioridad es jugar y recuperar continuidad, preferentemente en el fútbol argentino, aunque no descartó ninguna posibilidad concreta por ahora. Aclaró que no recibió ningún llamado de la dirigencia de Boca (algo que consideró “entendible”) y que su foco está en ponerse en forma y volver a competir a buen nivel.

Tras una etapa marcada por altibajos profesionales y personales (incluida una recuperación tras un período sin actividad) el jugador subrayó que hoy está en paz, tranquilo y cuidándose para mostrar que todavía puede rendir en el fútbol. Su último paso fue en Oriente Petrolero de Bolivia, y ahora pinta como una figura en movimiento en el mercado de pases local.

Mientras tanto, también circulan versiones sobre un posible regreso al fútbol argentino, con ofertas que lo vinculan a clubes de la Primera Nacional, como Racing de Córdoba, aunque aún no hay confirmación oficial de ningún acuerdo.

En sus declaraciones, Centurión no solo habló de su futuro profesional sino también de lo que significan para él su familia y la cercanía con su hija, factores que influyen en sus decisiones y en su deseo de jugar en Argentina y sentirse pleno en su etapa final como futbolista.