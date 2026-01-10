La íntima confesión de Oriana Sabatini en medio de su embarazo

Oriana Sabatini, hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini, se encuentra en Italia transitando el séptimo mes de su embarazo junto a su marido, Paulo Dybala. En plena cuenta regresiva para el nacimiento de su primera hija, la cantante y actriz compartió una tierna imagen frente al espejo que rápidamente se volvió viral al dejar ver su avanzado estado de gestación.

Acompañando la fotografía de su pancita, Oriana expresó con humor y emoción el deseo de conocer a la pequeña con una declaración que despertó cataratas de reacciones: “Unas ganas de que salga, así podemos cantar Justin Bieber juntas a todo pulmón en el auto”. Este momento de alegría y expectativa representa un sueño cumplido que la artista anhelaba desde hace tiempo junto al futbolista.

No obstante, el proceso también ha estado marcado por la superación personal. Sabatini compartió anteriormente un duro relato sobre cómo vive el embarazo tras haber padecido trastornos alimenticios, confesando: "Odiaba mi cuerpo". A pesar de encontrarse en el tercer trimestre, la joven continúa realizando entrenamiento físico y recientemente celebró un "baby shower mágico" inspirado en Harry Potter antes de su regreso a Europa.