Manchester City protagonizó una victoria histórica en la FA Cup al golear 10-1 al Exeter City, equipo de la tercera división inglesa, en la tercera ronda del torneo disputada este sábado en el Etihad Stadium. Con un despliegue ofensivo imparable, los “Cityzens” superaron ampliamente a su rival y establecieron una de las mayores goleadas del club en competencias oficiales.

El marcador final reflejó la diferencia de categoría entre ambos equipos: Manchester City anotó diez goles, mientras que Exeter City logró un tanto de honor al cierre del encuentro. El resultado no solo subraya la superioridad del líder de la Premier League, sino que también iguala una de las máximas victorias en la historia del club, al nivel de un 10-1 registrado en 1987.

La goleada comenzó con un tanto de Max Alleyne, seguido por un gol de Rodri y dos autogoles a favor del City, mientras que Rico Lewis anotó en dos oportunidades y varios otros jugadores contribuyeron al festín: Antoine Semenyo, en su debut, Tijjani Reijnders, Nico O’Reilly y Ryan McAidoo se sumaron a la lista de goleadores. El único descuento de Exeter lo marcó George Birch en los instantes finales.

La actuación de Semenyo fue uno de los focos de atención: el nuevo fichaje del City marcó su primer gol con la camiseta celeste y aportó juego ofensivo desde su primera aparición, reforzando las expectativas sobre su adaptación al equipo.

En un día de contrastes en la FA Cup, mientras el City celebraba su aplastante victoria, otros resultados impactantes también marcaron la jornada, como la sorpresa de Macclesfield eliminando al campeón Crystal Palace en otro duelo de tercera ronda del torneo.

Con este resultado, el Manchester City avanza a la siguiente fase de la FA Cup, consolidando su dominio en la temporada y marcando un hito estadístico que quedará en los registros del fútbol inglés.