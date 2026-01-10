Sabrina Rojas se burló de Luciano Castro tras la infidelidad a Siciliani

Luciano Castro decidió enfrentar públicamente el escándalo derivado de la filtración de audios enviados a la actriz española Sarah Borrell mientras mantiene un noviazgo con Griselda Siciliani.

El actor asumió la responsabilidad de sus actos con una cruda confesión: "Me siento patético. Rompí la confianza de la pareja". Respecto a su conducta recurrente, el artista agregó: "Tengo la virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato, destruirlo. Debo tener patrones que creo tener mejorados pero no es así. Lo vivo con vergüenza".

Griselda Siciliani, actual pareja del actor, mostró una postura distante y descolocó a muchos ante los hechos: "Luciano es un otro, otra persona que tiene su intimidad y no me interesa. Es algo que le pasó a él. Hay algo de esto que no lo siento muy propio. En la relación que nosotros tenemos, cada uno se hace cargo de lo propio".

Por su parte, Sabrina Rojas, exesposa del actor y madre de sus hijos, analizó la situación afirmando que ser infiel "es más fuerte que él", aunque inicialmente sostuvo que "ella no es la noticia y que no quería hablar más".

Sin embargo, días después, publicó en sus redes sociales la frase: "Hagan el bien, que la vida tiene memoria". Aunque mantienen un vínculo cordial por sus hijos, la conductora resaltó que "ahora vive plena" y que "se sacó un peso de encima".