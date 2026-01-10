Ángel Oropel ganó en Chimbas la segunda etapa del Giro del Sol

La 24ta. edición del Giro del Sol vivió una jornada de transformaciones tras completar los 152 kilómetros de su segunda etapa. El ciclista Ángel Oropel, perteneciente a la Municipalidad de Chimbas, logró imponerse en el exigente parcial que finalizó en su propio departamento. Este resultado generó cambios inmediatos en la clasificación general, la cual pasó a ser encabezada por Leandro Velárdez.

El trazado de esta jornada se inició en el Vía Oficial de calle Misiones, transitando por Centenario, Salta y Avenida Benavídez hasta ingresar al Camping El Pinar. El circuito destacó por su complejidad técnica al incluir dos metas de montaña, tres metas sprint bonificadas y diversas pasadas especiales.

Los competidores enfrentaron desafíos geográficos clave, como los ascensos al Dique de Ullum y al Paredón del Dique Punta Negra, además del tránsito por la exigente Ruta Interlagos y el paso por la Municipalidad de Ullum. La definición de la etapa se produjo tras tres giros finales al circuito urbano de Chimbas, con la meta situada frente a la Plaza Departamental.

La competencia continuará este domingo con una doble actividad decisiva para los pedaleros. Por la mañana se disputará la tercera etapa, una contrarreloj individual de 9,3 kilómetros donde cada ciclista partirá desde el municipio de Ullum con llegada en el Palmar del Lago.

El cierre del evento llegará con la cuarta y última etapa en Pocito; tras la largada en la Plaza de la Libertad, el recorrido integrará a los departamentos de 9 de Julio, 25 de Mayo y Caucete, regresando por Rawson para concluir definitivamente en Pocito.