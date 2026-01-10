Una creación musical generada con inteligencia artificial se volvió furor en Instagram al presentar un “crossover” imposible entre grandes iconos de la música, combinando en un mismo tema voces de artistas fallecidos o de distintas épocas que jamás pudieron coincidir en la vida real. La pieza, subida por la cuenta This Must Be Fake, ya circula ampliamente en redes y capta la atención de aficionados y curiosos por igual.

El video utiliza la canción Somebody That I Used to Know como base y sobre ella superpone las voces de Freddie Mercury, Amy Winehouse, Kurt Cobain y Elvis Presley, a las que se suman intérpretes de géneros diversos como Snoop Dogg y Eminem, con un inesperado cameo de Ozzy Osbourne. Este ensamblaje abarca estilos tan diferentes como soul, rap, grunge y rock clásico en apenas unos minutos de duración.

La tecnología de inteligencia artificial aplicada permite recrear timbres y entonaciones que le dan al tema una sensación de colaboración real, cruzando fronteras temporales y estilos musicales. Para muchos usuarios, el resultado es una experiencia sonora novedosa y emocionante, mientras que otros debaten sobre los límites éticos y creativos de estas herramientas.

La cuenta que publicó el video, This Must Be Fake, ya suma miles de seguidores atraídos por este tipo de contenido experimental que explora nuevas formas de remix audiovisual y musical con IA, generando interacciones y compartidos masivos en plataformas como Instagram.

Este fenómeno se suma a una creciente tendencia en internet en la que creadores utilizan inteligencia artificial para fusionar artistas, estilos e incluso inventar colaboraciones que desafían las limitaciones del tiempo y la vida de los músicos originales.