Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran subas de hasta 4,3% este jueves, en una jornada marcada por la volatilidad financiera. El mejor desempeño lo exhibe Transportadora Gas del Sur (TGS), que lidera las ganancias entre los ADR locales.

El avance de los papeles argentinos contrasta con el comportamiento de la deuda soberana, que continúa operando en terreno negativo, reflejando la cautela de los inversores frente al escenario macroeconómico.

En la plaza local, el índice Merval también muestra una recuperación y avanza alrededor del 1%. Las acciones del panel líder presentan subas generalizadas, impulsadas principalmente por el sector energético.

TGS vuelve a destacarse en el mercado porteño, replicando el desempeño positivo que muestra en Nueva York y consolidándose como una de las acciones más buscadas de la jornada.

Mientras las acciones muestran señales positivas, los bonos soberanos siguen bajo presión. En Wall Street, los títulos argentinos registran caídas de hasta 0,8%, como el Global 2041, y la deuda en pesos acompaña la tendencia negativa.

Como resultado, el riesgo país se mantiene elevado y se ubica en torno a los 583 puntos básicos, pese al reciente anuncio del Gobierno sobre un REPO por US$3.000 millones con bancos internacionales.

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.485 en la pizarra del Banco Nación, sin cambios significativos en las últimas ruedas.

Los inversores siguen atentos a la evolución del financiamiento externo, el cumplimiento de los vencimientos de deuda y las señales que pueda dar el mercado en los próximos días.