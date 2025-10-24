Las fotos de Ailén Cova a un mes de convertirse en mamá

A un mes exacto del nacimiento de su primera hija junto a Alexis Mac Allister, Ailén Cova celebró su cumpleaños número 27 rodeada de familia, amigos y mucho amor. La pareja del jugador, que reside en Manchester (Inglaterra), compartió emotivas postales del íntimo festejo a través de su cuenta oficial de Instagram.

El pasado 23 de septiembre fue el día en que el futbolista y Cova se convirtieron en padres por primera vez. Su hija, Alaia, llegó al mundo antes de lo previsto, pero fue recibida con toda la alegría y emoción.

Debido a esta coincidencia, la celebración del 24 de octubre de 2025 se convirtió en una ocasión doblemente significativa para Ailén. Junto al carrete de fotos compartido en sus redes sociales, la joven expresó su inmensa felicidad: “Cumpleaños + cumple mes. No puedo ser más feliz”.

Detalles de la Decoración y el Menú Argentino

Para la decoración de la fiesta, Ailén Cova eligió globos en tonos rosa y pastel, los cuales combinaban con el outfit de su beba Alaia, de apenas un mes de edad. También se pudieron observar globos con la frase en inglés “Happy Birthday” (feliz cumpleaños). En cuanto a su look, Cova optó por un estilo "sencillo y elegante", luciendo un conjunto total black compuesto por jean y musculosa.

El menú del festejo íntimo destacó por incluir platos típicamente argentinos. En la mesa no faltaron las empanadas, picadas y salchichitas envueltas. La torta, por su parte, era de un piso, bañada en chocolate blanco y decorada con Oreos. Las velas con el número 27 en color rosa dieron el toque final a la celebración.

La Ausencia de Alexis Mac Allister

Aunque la jornada fue un momento de alegría familiar, el futbolista Alexis Mac Allister no pudo estar presente en la celebración. Las fuentes indican que la ausencia del deportista se debió a cuestiones laborales, ya que se encontraba en Alemania.