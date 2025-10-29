El Gobierno de Javier Milei acelera la reestructuración de su Gabinete tras la victoria legislativa del domingo, con la intención de definir roles, fortalecer áreas clave y consolidar la relación con los gobernadores. Fuentes oficiales confirmaron que los anuncios podrían adelantarse, en lugar de esperar hasta fin de noviembre o principios de diciembre, como se había previsto inicialmente.

Entre los cambios más relevantes se analiza una reestructuración de la Jefatura de Gabinete, con la posibilidad de otorgarle mayores atribuciones y nuevas áreas para negociar con gobernadores, fundamentales para la gobernabilidad de la segunda mitad del mandato. Además, se evalúan modificaciones en ministerios estratégicos: Alejandra Monteoliva reemplazaría a Patricia Bullrich en Seguridad, mientras que Defensa y Justicia mantienen incógnitas sobre sus titulares.

El adelantamiento de los anuncios se vinculó a un llamado a más de 15 gobernadores realizado por Guillermo Francos y Lisandro Catalán, con la participación de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de recomponer vínculos y mostrar diálogo con las provincias. Este gesto, según fuentes internas, generó leves tensiones entre distintos sectores libertarios, como el de Santiago Caputo y el del jefe de Gabinete, Francos.

La victoria electoral trajo consigo un empoderamiento de ciertos sectores, destacando el rol de la secretaria general, Karina Milei, en la estrategia provincial y coordinación de campaña. Esto consolidaría a Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, mientras que la definición de responsabilidades en Casa Rosada continúa siendo un eje de negociación entre el karinismo y el caputismo.

En las próximas semanas, la Casa Rosada deberá sincerar el esquema de poder, determinando los cargos y funciones específicas de cada funcionario, mientras se anticipa un relanzamiento parcial del Gabinete que permitirá al Gobierno avanzar con reformas estructurales y mantener la gobernabilidad en la segunda etapa de la gestión libertaria.