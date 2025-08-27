Economía > Ahorristas
Las tasas de interés de los plazos fijos subieron y están por encima del 50%
POR REDACCIÓN
La aceleración de las tasas de interés abrió un nuevo escenario para los ahorristas sanjuaninos. En un relevamiento sobre distintas entidades financieras que operan en la provincia, las diferencias de rendimiento resultaron significativas.
En el mercado local, el Banco San Juan se ubicó en la media alta del sistema, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 48%. En otro nivel se colocaron el Banco Galicia (58%) y el Banco Macro (56%), mientras que el Banco Nación y el Banco Credicoop ofrecieron menos puntos.
Por encima de ese rango se destacó el ICBC, que aplicó una TNA de 51%, de los más altos entre los bancos con presencia en San Juan. En cambio, los resultados fueron más moderados en entidades como el BBVA, que fijó su tasa en 48%, o el Banco Santander, que con una TNA de 41%.
Hay que tener en cuenta que existen dos modalidades de constituir plazos fijo. De manera presencial el rendimiento es mucho menor, acercándose a los 30%, mientras que digital asciende de manera estrepitosa. Con esta información, lo que conviene es hacerlo digital para obtener mayores ganancias.
