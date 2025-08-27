La comunidad educativa de San Martín se vio conmocionada este miércoles por una amenaza de bomba que obligó a evacuar la escuela secundaria Augusto Pulenta. El incidente se originó a partir de un llamado al 911 que advertía sobre la presencia de un artefacto explosivo en las instalaciones del colegio.

Tras recibir la alerta, se puso en marcha un operativo preventivo con la intervención de personal de Bomberos, quienes se trasladaron al lugar para inspeccionar las instalaciones y garantizar la seguridad. En el turno mañana, aproximadamente 380 alumnos que se encontraban en la escuela fueron evacuados de manera organizada a un playón contiguo al colegio. Los estudiantes debieron salir de las aulas sin sus pertenencias, a la espera de la autorización de Bomberos y la Policía para poder regresar o ser retirados.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el llamado de advertencia que motivó la emergencia habría sido realizado desde el interior del propio colegio, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades hasta el momento.

El caso ya está en manos de la UFI Genérica, que ha iniciado una investigación para determinar el origen del llamado y identificar a los responsables de esta amenaza. El operativo continúa en el establecimiento mientras la comunidad educativa y los padres aguardan novedades sobre la situación.